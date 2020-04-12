شكرا لقرائتكم أرقام حراس الزمالك في الاتحاد وسموحة تؤكد عدم عودتهما لعرين الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باتت عودة حارسي نادى الزمالك عماد السيد وزميله عمر صلاح المعارين إلى صفوف الاتحاد السكندري وسموحة ، صعبة جدا في الوقت الحالي ، نظرا لعدة أسباب لعل ابرزها امتلاك الأبيض لـ 4 حراس من طراز خاص لحماية عرين القلعة البيضاء.

كما أن عدم تألق حارس الزمالك مع أنديتهما قطبي الإسكندرية في الوقت الحالي، يعتبر سببا أساسيا يحول إلى عودتهما مع فريق الزمالك .

من جهته قال عماد السيد، حارس مرمى الاتحاد السكندري الحالي والزمالك السابق، أنه لم يقصر خلال مشواره القصير مع النادي الأبيض، مضيفا :" قدمت موسم جيد مع الزمالك ولم أقصر، كذلك مع الاتحاد السكندري حالياً، وراضٍ عما أقدمه مع زعيم الثغر حتى الاّن".

فيما أكد عمر صلاح حارس سموحة إنه لم يحصل على فرصته داخل نادى الزمالك موضحا أنه حزين لرحيله عن الفريق الأبيض، مضيفا أ:" معظم المباريات التي لعبتها في نادى الزمالك كان بها ضغط كبير أمام الأهلى وكذلك فى نهائى الكونفدرالية"ن و رحيلى عن الزمالك كان صعب خاصة أنى تربيت في النادى الأبيض ولكن وجهة نظر مجلس الإدارة تحترم". Advertisements

ويستعرض سوبر أرقام عماد السيد مع الاتحاد وعمر صلاح مع سموحة في الموسم الجاري:

وشارك عماد السيد فى 15 مباريات في الموسم الحالي، بالدوري العام بمعدل 1.350 دقيقة دخل مرماه 12 هدف وتصدى لـ 7 اهداف .

فيما لم يشارك عمر صلاح مباراة في الدوري العام سوي بـ 24 دقيقة وتصدى لهدف واحد حيث حل بديلا، بينما لعب مباراة واحدة في كاس مصر 90 دقيقة تصدى لهدف أي لعب مباراتين معدل 114 دقيقة وتصدى لهدفين