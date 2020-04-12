شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا: الأموال قضت على الانتماء ويتساءل: أين التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث عبد الظاهر السقا مدير الكرة بفريق المصري البورسعيدى عن المشكلة الكبيرة التي حدثت مع اللاعبين في الفترة الأخيرة مؤكدا أن سببها زيادة الأرقام المبالغ فيها والتي تسببت في عدم وجود توازن بين اللاعبين وبعضهم".
وقال السقا خلال تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت إف إم"، مع سيف زاهر: "الأموال تضيع الانتماء، في الجيل السابق كان هناك تفكير مختلف، فكانت الأولوية عند اللعب هو التفكير في الانضمام لمنتخب مصر ثم الحصول على بطولة، هذه كانت دوافعنا".
أضاف: "لا أقول إن اللاعب لا يجب أن يبحث عن الأموال، فهذا في النهاية (أكل عيشه)، ولكن يجب أيضًا أن يبحث عن قيمته التاريخية والفنية لكي يفتخر بها عندما يعتزل".
وتابع: "أنا صحيح امتلكت الأموال ولكن بدأتها من الصفر في دوريات الدرجة الثالثة والثانية ثم كان بعد ذلك الدوافع والأحلام مختلفة، أن احترف وألعب في أوروبا ومنتخب مصر وحققت كل هذا، ولكن يبدو أن بعض اللاعبين نسوا هذه الدوافع".
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