الأهلي يدرس مستقبل فريق الكرة والاحتياجات المقبلة

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الأيام الجارية تشهد اجتماعات تنسيقية بين إدارة الكرة والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق .

وأوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفني يدرس كافة الأمور الخاصة بمستقبل الفريق خلال الموسم الجاري وذلك على ضوء الاحتمالات المطروحة بشأن المسابقة .

وأضاف: لم تتطرق الاجتماعات سواء مع فايلر او إدارة الكرة لما يتعلق بالموسم الجديد باعتبار الموسم الحالي لم ينته بعد .

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري قبل فترة توقف النشاط الرياضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.



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