سيد عبدالحفيظ يوجه رسالة إلى أطباء مصر

وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي الشكر لكل أطباء مصر مشيرا إلى أنهم يقومون بعمل بطولي يتصدرون به الصفوف الأمامية في رحلة التصدي لوباء في رحلة التصدي لوباء كورونا المستجد . وأوضح عبد الحفيظ انه حرص على توجيه الشكر للأطباء وجميع من يعملون معهم للتصدي لفيروس كورونا الذي يهدد حياة الجميع. وجميع من يعملون معهم للتصدي لفيروس كورونا الذي يهدد حياة الجميع. وأشار عبد الحفيظ إلى ان هذه الكوادر تستحق التحية والتقدير للوقوف والمخاطرة بأرواحهم للقيام بدورهم وتأدية عملهم على اكمل وجه.

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