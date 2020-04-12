قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إنه يطمئن بشكل مستمر على حالة اللاعبين المصابين في الفريق.
وأوضح عبد الحفيظ أنه يحرص على
وأضاف عبد الحفيظ ان كل المصابين يؤدون برنامجهم بشكل منتظم، وكذلك بقية اللاعبين يؤدون البرامج التدريبية الخاصة بهم بشكل منتظم وفقا لما حدده الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر .
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يتابع حالة المصابين ومدى انتظامهم في التأهيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.