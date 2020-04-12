الأهلي يتابع حالة المصابين ومدى انتظامهم في التأهيل

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إنه يطمئن بشكل مستمر على حالة اللاعبين المصابين في الفريق.

وأوضح عبد الحفيظ أنه يحرص على

متابعة الجهاز الطبي واللاعبين المصابين للتأكد من التنسيق بينهما بشأن البرامج الطبية التي يحددها الأطباء الألمان لكل منهم.وأضاف عبد الحفيظ ان كل المصابين يؤدون برنامجهم بشكل منتظم، وكذلك بقية اللاعبين يؤدون البرامج التدريبية الخاصة بهم بشكل منتظم وفقا لما حدده الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر .