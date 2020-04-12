نادي "النادي" يبدأ تجهيزاته لانطلاق النشاط الرياضي والإجتماعي

يقوم حاليا نادي The Club بالإعداد والتجهيز في ظل هذة الظروف التي تمر بها مصر ودول العالم المختلفة حيث إستثمرت إدارة نادي The Club حالة التوقف والراحة التامة للأندية المصرية في الإعداد لبدايه النشاط الرياضي و الإجتماعي وذلك لحين عودة النشاط الرياضي في الأندية المصرية.

ويشتمل النادي علي العديد والتنوع من المنشآت

ويحظي النادي بدعم من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإعتباره تجربه جديدة في مصر ويقع النادي في موقع متميز بمدينة السادس من أكتوبر وقد تم الإنتهاء من كافة المنشآت داخل النادي.

و الإجتماعي وذلك لحين عودة النشاط الرياضي في الأندية المصرية.ويشتمل النادي علي العديد والتنوع من المنشآت الرياضية والإجتماعية المختلفة ( مجمع ملاعب إسكواش - صالة جمباز - مجمع حمام سباحة - ومسرح ثقافي - العديد من الملاعب للألعاب الجماعية المختلفة ).ويحظي النادي بدعم من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإعتباره تجربه جديدة في مصر ويقع النادي في موقع متميز بمدينة السادس من أكتوبر وقد تم الإنتهاء من كافة المنشآت داخل النادي.

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