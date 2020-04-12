قطاع الناشئين بإنبي: جاهزون لعودة النشاط في أي وقت

أكد محمد إسماعيل نائب مدير قطاع الناشئين بنادى إنبي أن فرق البراعم والناشئين بالنادى جاهزة في حال استئناف دوري المنطقة والجمهورية والذى توقف بسبب تفشي وباء كورونا. وقال يوجد 5 فرق للبراعم 9 و10 و11 و12 و13 سنة، وحوالي 12 "ناشئين "مشيرا إلى أن فرق البراعم للفرق الثلاثة الأولى لم يتبق سوى جولة واحدة و12 و13 سنة جولتين فقط من عمر المسابقة والموسم شبه انتهى بالنسبة لهم.

وأضاف: فرق الناشئين أمامهم 6 جولات لإنهاء الدوريات مشيراً إلى أنهم في احتياج إلى شهر لإنهاء مباريات الموسم وقبله عشرة أيام لإعادة تأهيل اللاعبين فنيا وبدنيا. فرق للبراعم 9 و10 و11 و12 و13 سنة، وحوالي 12 "ناشئين "مشيرا إلى أن فرق البراعم للفرق الثلاثة الأولى لم يتبق سوى جولة واحدة و12 و13 سنة جولتين فقط من عمر المسابقة والموسم شبه انتهى بالنسبة لهم.وأضاف: فرق الناشئين أمامهم 6 جولات لإنهاء الدوريات مشيراً إلى أنهم في احتياج إلى شهر لإنهاء مباريات الموسم وقبله عشرة أيام لإعادة تأهيل اللاعبين فنيا وبدنيا.

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