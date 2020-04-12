أسطورة ليفربول يغادر المستشفى بعد شفائه من كورونا

غادر السير كيني دالجليش اللاعب والمدرب السابق بنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم المستشفى الذي اقام فيه للإستشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا . ودخل الأسطورة الاسكتلندي المستشفى الأربعاء الماضي للعلاج بعد ظهور اعراض المرض الفتاك عليه. وأشاد دالجليش بالعمل الذي قام به الأطباء مشيرا الى ان البعض يعتقد أنني حصلت على أفضل رعاية لشهرتي ولكن كل المرضى يحصلون على أفضل الرعاية. أنني حصلت على أفضل رعاية لشهرتي ولكن كل المرضى يحصلون على أفضل الرعاية. واختار النجم السابق للفريق الانجليزي في فترتي السبعينات والثمانينات عزل نفسه بعيدا عن عائلته قبل الدخول للمستشفى.

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