أعلن عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز ، ترحيبه بالوافد الجديد أحمد فتحي ظهير الأهلي المنتقل حديثاً إلىصفوف بيراميدز.
وقام السعيد عبر حسابه على مواقع إنستجرام بنشر صورة فتحي معلقاًعليها "أهلا بك يا صديقي".
وأعلن بيراميدز أمس السبت تعاقده مع فتحي رسميا بعقد مدته 3 سنوات، بعد عدم توصل اللاعب الدولي لاتفاق مادي مع الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله السعيد يوجه رسالة لـ أحمد فتحي بعد انضمامه لبيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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