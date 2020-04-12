عبدالله السعيد يوجه رسالة لـ أحمد فتحي بعد انضمامه لبيراميدز

أعلن عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز ، ترحيبه بالوافد الجديد أحمد فتحي ظهير الأهلي المنتقل حديثاً إلى صفوف بيراميدز. صفوف بيراميدز. وقام السعيد عبر حسابه على مواقع إنستجرام بنشر صورة فتحي معلقاً عليها "أهلا بك يا صديقي".

وأعلن بيراميدز أمس السبت تعاقده مع فتحي رسميا بعقد مدته 3 سنوات، بعد عدم توصل اللاعب الدولي لاتفاق مادي مع الأهلي. عليها "أهلا بك يا صديقي".وأعلن بيراميدز أمس السبت تعاقده مع فتحي رسميا بعقد مدته 3 سنوات، بعد عدم توصل اللاعب الدولي لاتفاق مادي مع الأهلي.

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