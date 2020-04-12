وفاة بيتر بونيتي حارس مرمى نادي تشيلسي الأسبق

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأحد، وفاة بيتر بونيتي حارس مرمى الفريق اللندني والمنتخب الإنجليزي الأسبق، عن عمر يناهز 79 عامًا.

وأصدر نادي تشيلسي بيانًا ينعي فيه حارسه الأسبق والذي تضمن التالي " يشعر نادي تشيلسي لكرة القدم بالحزن الشديد ليعلن اليوم وفاة أحد لاعبينا العظماء بلا منازع ، بيتر بونيتي".

وأضاف" كان حارس مرمىنا السابق يعاني من مرض طويل الأمد. يرغب الجميع في تشيلسي في إرسال تعازينا القلبية والعميقة لعائلة بيتر وأصدقائه".

وتابع "كان بونيتي نجمًا لحارس المرمى في الستينيات والسبعينيات. صغير لموقفه على أرض الملعب ولكن مع هالة من السحر ، كان مبتكرًا من

الناحية التقنية وحظًا لا يصدق. كان القط ، كما كان معروفًا على نطاق واسع ، هو الأمان المطمئن بين العديد من المنشقين في العصر الذهبي لتشيلسي".

وظهر بونيتي لأول مرة مع فريق تشيلسي عندما كان عمره 18 عامًا، وخاص 729 مباراة مع تشيلسي واحتفظ بونيتي بلقب الشباك النظيفة في النادي اللندني حتى عام 2014 حينما تجازوه بيتر تشيك حارس مرمى تشيلسي السابق.