الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يعتمد تخفيض رواتب اللاعبين

أعلن الإتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأحد، اعتماد القرار الخاص بتخفيض رواتب اللاعبين خلال الفترة الحالية بسبب الأزمة الصحية الراهنة وتأثيرها على اقتصاد الأندية.

وأشار الاتحاد إلى أن نسبة التخفيض تبلغ 40%، وتستمر حتى انتهاء تداعيات أزمة كورونا واستئناف النشاط الرياضي مجدداً.

ومن المقرر أن تجتمع الأندية عبر تقنية الفيديو غداً

لمناقشة كيفية تطبيق القرار الحالي، الذي جاء وفقاً لتوجيهات الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة للعبة.ولم يلمح الاتحاد الإماراتي إلى أي اقتراح بشأن توقيت محدد للعودة إلى التدريبات الجماعية مجدداً للأندية تمهيداً لاستئناف النشاط.