مثل هذا اليوم.. رونالدو يحطم رقمًا قياسيًا في البطولات الأوروبية

حقق البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، رقمًا قياسيًا جديدًا في مثل هذا اليوم من العام 2017، حينما أصبح أول لاعب فى التاريخ يسجل 100 هدفًا فى البطولات الأوروبية المختلفة.

النجم البرتغالي سجل رقمه القياسي حينما كان يلعب بصفوف فريقه السابق ريال مدريد

الإسباني، وتحديدًا في المباراة التي جمعت النادي الملكي مع نظيره البافاري بايرن ميونيخ الألماني، في الثاني عشر من إبريل 2017، والتي انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف على ملعب آليانز آرينا بدوري أبطال أوروبا.

وكان الريال متأخرًا أمام بايرن ميونيخ بهدف، إلا أن كرستيانو رونالدو اقتنص الفوز لريال مدريد وسجل اسمه في التاريخ كأول لاعب يسجل 100 هدف في البطولات الأوروبية.

يذكر أن رونالدو سجل 127 هدفًا حتى الأن بدوري أبطال أوروبا بواقع 16 هدفًا مع مانشستر يونايتد و105 هدفًا مع ريال مدريد و 6 أهداف مع فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي.