وكيل لاوتارو مارتينيز ينهي الجدل ويُبشر جماهير برشلونة، بالحصول على اللاعب الأرجنتيني خلال الفترة القادمة ضمن صفقات الصيف.

وفي مقابلة مع “سيرجيو زاراتي” أحد ممثلي مهاجم الإنتر “لاوتارو مارتينيز” أعطت مشجعي برشلونة سببًا لكل الجدل، الذي حدث في الفترة الماضية، بعدما أكد قرب حدوث الانتقال، ووجود مفاوضات متقدمة، وفي ظل كذلك إصرار اللاعب بنفسه على مزاملة “ليو ميسي”.

وسئل زاراتي عن إمكانية انتقال موكله من الإنتر إلى برشلونة، وقال إن ذلك يمكن أن يحدث، وتحديدًا ذكر كلمات مقتضبة “هناك فرصة كبيرة”.

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وقال ردًا على اقتراح ذهاب الأرجنتيني إلى الاتجاه المعاكس، والتوقيع لريال مدريد “أعتقد أن برشلونة سيكون الحل الأفضل، اللاعب هو الشخص الوحيد الذي سيقرر، ولكن مع وجود ميسي هناك، أعتقد أن فرصة برشلونة أكبر”

وبهذا وكيل لاوتارو مارتينيز ينهي الجدل ، من جانبه أكد نائب رئيس النيراتزوري “خافيير زانيتي” أنه لا تنازل عن قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو بالجوزيبي مياتزا، والبالغ قيمته 111 مليون يورو، وهو مبلغ سيسبب أزمة كبيرة لدى إدارة البلاوجرانا في حالة تلبيته.

وتمتلك إدارة برشلونة العديد من الأزمات المادية في الوقت الراهن، نتيجة خسارة ما يقارب الـ100 مليون يورو نتيجة تفشي فيروس “كورونا” وتعليق المباريات في إسبانيا وفي بطولة دوري أبطال أوروبا.