توتنهام ينوي وضع اسم هاري كين ضمن قائمة الأغلى في التاريخ

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، ان “دانيل ليفي” رئيس نادي توتنهام الإنجليزي يتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وراء عملية بيع “هاري كين” في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وتأتي هذه الخطوة من توتنهام، من أجل تخفيف الديون المتراكمة على النادي من أعمال بناء استاده الجديد، حيث يخشى ليفي الوقوع في أزمة مالية، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويعتبر توتنهام من أكثر الفرق التي تضررت من أزمة كورونا أكثر من أي نادٍ آخر في الدوري الانجليزي الممتاز، لأنهم ما زالوا مدينون بمبلغ 637 مليون جنيه إسترليني لقرض الاستاد، بالإضافة إلى 83 مليون جنيه إسترليني كرسوم لانتقالات “ندومبيلي وجيوفاني لو سيلسو“.

دانيل ليفي يحدد سعر بيع كين

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، أن دانيل ليفي حدد مبلغ 200 مليون جنيه استرليني، من أجل التخلي عن خدمات هاري كين في فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وصرح كين في وقت سابق انه يريد تحقيق الألقاب وهو شئ غير متوفر في توتنهام في الفترة الحالية، قائلاً :”أنا أحب توتنهام، وسأظل أحبه دائمًا، ولكن إذا شعرت اننا لا نسير في الاتجاه الصحيح، فأنا لست شخصًا يلعب للمتعة فقط، أنا لاعب طموح، وأريد أن احقق البطولات من أجل ان أكون لاعبًا بارزًا”.

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ووفقًا لصحيفة “The Mail on Sunday”، ان ليفي غضب بسبب تصريحات كين الأخيرة، وقرر السماح له بالرحيل، ولكن بشرط ان يصل عرضًا بقيمة 200 مليون جنيه استرليني، من أجل تخفيف ديون الفريق.

ويعد فريقي “ريال مدريد ومانشستر يونايتد“، من أبرز الأندية المهتمة بالتوقيع مع المهاجم الدولي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي المُقبل، وعلى يبدو ان اليونايتد هو الأقرب للتعاقد مع كين حسب ما أورده “ديميتار برباتوف” مهاجم توتنهام ومانشستر يونايتد السابق.

وقال بيرباتوف: “سمعت ما قاله كين بشأن مستقبله في توتنهام، وأرى الكثير من أوجه التشابه في الوضع الذي مررت به وما يحدث مع كين في اللحظة الحالية. فهناك علاقة قوية بين السيبرز ومانشستر يونايتد سوف تقضي بإنتقاله إلى أولد ترافورد”.

يذكر ان القيمة المطلوبة لبيع هاري كين سوف تتخطي الرقم القياسي العالمي المسجل بإسم “نيمار جونيور” كأغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم، عندما انضم إلى “باريس سان جيرمان” قادمًا من صفوف “برشلونة” مقابل 198 مليون جنيه استرليني، في الميركاتو الصيفي 2017.