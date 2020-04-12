ما حقيقة وفاة مقدم برنامج يا مساء الأنوار “مدحت شلبي”؟

مدحت شلبي في مساء الأنوار على قناة القاهرة والناس (صور: TV)

ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن وفاة مقدم برنامج مساء الأنوار “مدحت شلبي” عن عمر يناهز الـ 75 عامًا، إثر أزمة قلبية حادة تعرض لها اليوم الأحد 12-4-2020، ما دفع رئيس تحرير برنامج يا مساء الأنوار “محمد القاضي” للخروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح حقيقة الأمر، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد مع تفشي فيروس كورونا.

وقال محمد القاضي عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي “اتقوا الله..الكابتن مدحت شلبي بخير والحمد لله، وكل ما نُشر عنه (خبر الوفاة) في المواقع أو الفيسبوك كذب”.

ويقدم مدحت شلبي – مدرب نادي غزل السويس السابق- برنامج يا مساء الأنوار عن الدوري المصري منذ عام 2007، علمًا بأنه اكتسب شهرته في الوسط الرياضي المصري بفضل مباراة الأهلي والزمالك الشهيرة، والتي شهدت فوز الأهلي بستة أهداف لهدف عام 2002.

وتنقل مدحت شلبي مع فريق عمل برنامج مساء الأنوار بين قنوات مودرن سبورت وإم بي سي مصر وأون سبورت والنيل للرياضة، حتى استقر في قناة القاهرة والناس.

Advertisements

وتحدث محرج برنامج مساء الأنوار “محمد نصر الدين” عن شائعة وفاة مدحت شلبي عبر حسابه بموقع فيسبوك، قائلاً “الكابتن مدحت شلبي في أفضل حال، وتحدثت معه، وضحك ضحكته الجميلة على الإشاعة السخيفة”.

وأضاف “مدحت شلبي حبيبي وعشرة عمر في العمل والحياة”.

ومازحه محمد نصر الدين قائلاً “فتحت الكارد وحاجيب ضحكتك الحلوة من زواريا تانية يا شلبوكا”.

أخبار الدوري المصري