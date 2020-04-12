بوروسيا دورتموند ينقض على هدف يوفنتوس

خطف “فيران توريس” لاعب فريق فالنسيا الإسباني أنظار العديد من الأندية وعلى رأسهم “يوفنتوس” الذي أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي المُقبل.

واقترح يوفنتوس على وكيل أعمال توريس، الانتظار حتى الميركاتو الشتوي 2021، اي قبل انتهاء عقدع مع فالنسيا بـ6 أشهر من أجل الحصول على توقيع اللاعب وفقًا لقانون بوسمان، ما يعني اتمام الصفقة مجانًا.

وسيحاول فالنسيا، تجنب خطر فقدان اللاعب بدون مقابل، عن طريق بيعه إلى احد الأندية المهمتة بالحصول على توقيعه هذا الصيف، ومنها بوروسيا دورتموند الألماني، من اجل تحقيق أعلى استفادة ماديه من عملية انتقاله.

هدف يوفنتوس في طريقه إلى دورتموند

وأفادت تقارير صحفية ألمانية، أن فريق “بوروسيا دورتموند” وضع نفسه كأحد المتنافسين الرئيسيين للتعاقد مع “فيران توريس” في فترة الإنتقالات الصيفية المُقبلة.

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وكشفت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن دورتموند جاهز لتقديم عرض بقيمة 40 مليون يورو لفالنسيا من أجل إقناعهم بالتخلي عن خدمات توريس،

فعلى الرغم من امتلاك اللاعب شرطًا جزائيًا بقمية 100 مليون يورو في عقده إلا أن إدارة دورتموند يعتقدون أن فالنسيا سيوافق على بيع اللاعب مقابل نصف هذا المبلغ او أقل بسبب رفضه تجديد تعاقده في “الميستايا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “بوروسيا دورتموند” لا يمكن أن يتقدم بعرض لشراء اللاعب في الوقت الحالي، لان النادي يمر بأزمة اقتصادية كحال بقية الأندية بسبب توقف النشاط الرياضي لتجنب تفشي فيروس كورونا.

وأضافت، ان إدارة النادي الألماني تأمل في الحصول على 130 مليون يورو من وراء عملية بيع “جادون سانشو” في الميركاتو الصيفي المُقبل، من أجل تمويل صفقة توريس وباقي تعاقدات الفريق هذا الصيف.