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الامارات | سبورتينغ لشبونة يقلص رواتب اللاعبين وقيادات النادي 40%

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلص نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي لكرة القدم رواتب لاعبيه وقياداته بنسبة 40% بسبب أزمة الراهنة.

ومن المنتظر أن يسري هذا الإجراء على رواتب أشهر أبريل الجاري ومايو ويونيو المقبلين، وستصل نسبة التخفيض للقيادات إلى 50%، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (لوسا) استنادا إلى قرار لمجلس إدارة النادي.

وكان سبورتينغ لشبونة يحتل المركز الرابع في جدول الدوري عندما توقفت المسابقة في الجولة الرابعة والعشرين من أصل 34 جولة.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن نادي بورتو متصدر الجدول ونادي بنفيكا لشبونة الذي يحتل المركز الثاني، يفكران في اتخاذ خطوات مشابهة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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