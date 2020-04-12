الامارات | توتنهام يحدد سعر بيع هاري كين.. هل يستحق هذا المبلغ

شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يحدد سعر بيع هاري كين.. هل يستحق هذا المبلغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم سعر البيع المحتمل لهدافه هاري كين في ظل إبداء العديد من الأندية الأوروبية اهتمامها بضمه. ووفقا لصحيفة "دايلي ميل" اليوم الأحد فإن توتنهام يرغب في الحصول على 227 مليون يورو للاستغناء عن كين. وبحسب الصحيفة البريطانية فإن توتنهام يرغب في تحطيم الرقم القياسي لأغلى صفقة في العالم والمتمثلة في انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني لباريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو. Advertisements ويتطلع توتنهام لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصفقة المحتملة للمساهمة في سداد الديون المتراكمة على النادي من أعمال بناء استاده الجديد. وأثيرت تكهنات واسعة في الفترة الماضية حول رغبة ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد في ضم كين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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