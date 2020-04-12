شكرا لقرائتكم خبر عن بوجبا متعطش للعودة بقوة مع يونايتد بعد التعافي من الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن غيابه الطويل عن الملاعب جعله يصر على النجاح عند العودة إلى الملاعب بعد التعافي من إصابة في القدم.

وتسببت الإصابة في اقتصار مشاركة بوجبا على ثماني مباريات هذا الموسم وكان على وشك العودة للملاعب قبل أن يتوقف النشاط الكروي في إنجلترا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال بوجبا في تدوين صوتي خاص بالنادي: «تعرضت لإحباط على مدار فترة طويلة. الآن تقريبا عدت، لذا أفكر فقط في العودة إلى المران بشكل كامل مع الفريق وكل شيء».

وأضاف: «ينتاب المرء مشاعر سيئة لكن لم يسبق لي أن واجهت مثل هذا الموقف في مسيرتي، لذا أتعامل مع الأمر دائما بشكل إيجابي. هذا يجعلني متعطشا بشكل أكبر للعودة والظهور بشكل جيد».