شكرا لقرائتكم خبر عن «موندو ديبورتيفو»: برشلونة يسعى لتقوية خطوط الفريق بصفقات مميزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية تقريراً كشفت خلاله عن خطط نادي برشلونة الإسباني بشأن الصفقات المنتظرة للفريق في المرحلة المقبلة.

وقالت الصحيفة إن برشلونة مهتم بالتعاقد في المقام الأول مع الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، وأنه هو اللاعب المختار الأول في مركز المهاجم بالنسبة للنادي الإسباني.

أما بالنسبة لخط الوسط فإن النادي الكتالوني مهتم بالتعاقد مع الفرنسي ندومبيلي لاعب توتنهام الإنجليزي، خاصة في ظل التقارير التي انتشرت أخيرا عن هناك توتر بين اللاعب ومديره الفني جوزية مورينيو، وهو الأمر الذي قد يعجل برحيله إلى برشلونة في ظل اهتمام النادي به.

ويسعى أيضاً برشلونة إلى تقوية خط دفاعه بأي من الصفقتين التاليتين، وهما إيميريك لابورتي، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أو أوباميكانو، لاعب لايبزيج الألماني، وذلك بسبب صغر سنهما، وما يقدماه من أداء قوي مع فريقهم.

وأوضحت الصحيفة أنه بالإضافة إلى ما سبق، تبقى صفقة انتقال نيمار وعودته إلى جدران الكامب نو هو الأمر الأساسى بالنسبة للإدارة الحالية، ولكن الأمر مازال لم يحسم بعد.

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