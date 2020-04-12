شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يحدد سعرًا ضخمًا لبيع «كين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد نادي توتنهام الإنجليزي سعرًا ضخمًا من أجل الموافقة على بيع هدافه الأول هاري كين في فترة الانتقالات القادمة.

وكان «كين» قد أغضب مسؤولي توتنهام بتصريحاته مؤخرًا والتي أشار فيها إلى انفتاحه لفكرة إمكانية رحيله عن النادي، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن توتنهام على استعداد لبيع اللاعب الدولي الإنجليزي إذا استطاع أي ناد دفع مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى الفريق اللندني للحصول على مبلغ يعوض جزء من خسائره خلال فترة أزمة كورونا، فيما يعتبر مانشستر يونايتد هو المرشح الأبرز للتعاقد مع «كين».