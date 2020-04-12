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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس بريشيا: لن أدع فريقي يخوض المباريات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020
اكد رئيس نادي بريشيا ماسيمو تشيلينو عدم استكمال فريقه لبطولة الدوري الايطالي قبل الانتهاء من فيروس كورونا.
كلام تشيلينو جاء في تصريحات نقلتها صحيفة جورنالي دي بريشيا الإيطالية: "لن أدع فريقي يخوض المباريات في حالة استئناف البطولات من جديد".
واضاف: "هذا ليس مجرد استفزاز للمسئولين، حتى ولو قاموا بخصم النقاط إذا أرادوا ذلك، فأنا أتحمل كل المسئولية عن ذلك".
وتابع تشيلينو: "لا أرى سوى بعض الأشخاص الذين يتصرفون بأنانية ويحاولون استغلال الوضع الراهن، لوتيتو يريد العودة إلى أرض الملعب؟ لا أعرف إذا كان يمثل رأي جماعي لنادي لاتسيو أم أنه مجرد رئيس مجلس إدارته فقط".
كما تحدث رئيس بريشيا عن رغبة الاتحاد الايطالي في استئناف المباريات: "دعهم يأتون إلى بريشيا ويرون ما يحدث هنا، أنا لا أبحث عن أي مزايا ولا أخشى من الهبوط، فالنادي لن يفلس وبإمكاننا العودة مرة أخرى إلى الدوري الإيطالي".
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