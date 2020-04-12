هيرنانديز: سيكون من المستحيل إنهاء دوري الأبطال في هذه الأوقات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

اعتبر مدافع نادي ​بايرن ميونيخ​ ​لوكاس هيرنانديز​ ان استكمال منافسات ​دوري ابطال اوروبا​ سيكون صعبا بسبب انتشار ​فيروس كورونا​. كلام هيرنانديز جاء في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية حيث قال: "مع إمكانية عودة الدوريات وإقامة مبارياتها بشكل مكثف سيكون من الصعب جدولة مواجهات دوري الأبطال معها".



وتابع المدافع الفرنسي: "دوري أبطال أوروبا يهم جميع البلدان المتضررة من فيروس كورونا، وسيكون من الصعب السفر من وإلى إيطاليا أو إسبانيا أو إنجلترا أو فرنسا، للعب في ظل الظروف الحالية".

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وواصل: "عليك أن تكون واقعي، أعتقد أنه سيكون من المستحيل إنهاء دوري الأبطال في هذه الأوقات، خاصة إذا فضلنا إنهاء الدوريات المحلية".

كما تحدث المدافع البالغ من العمر 24 عام عن العودة الى التدريبات الجماعية قائلا:" الشروط صارمة للغاية، نحن في مجموعات صغيرة مكونة من أربعة أفراد، كما أننا لا نلتقي بالآخرين".

وواصل: "نحن نتدرب في أوقات مختلفة لتجنب التواصل، ويتم ترتيب غرف تغيير الملابس بشكل مختلف".

واتم هيرنانديز تصريحاته قائلا: "لكن بمجرد انتهاء التدريبات، نذهب ونستحم ونأكل في المنزل بسرعة".