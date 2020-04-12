- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيرنانديز: سيكون من المستحيل إنهاء دوري الأبطال في هذه الأوقات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020
اعتبر مدافع نادي بايرن ميونيخ لوكاس هيرنانديز ان استكمال منافسات دوري ابطال اوروبا سيكون صعبا بسبب انتشار فيروس كورونا. كلام هيرنانديز جاء في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية حيث قال: "مع إمكانية عودة الدوريات وإقامة مبارياتها بشكل مكثف سيكون من الصعب جدولة مواجهات دوري الأبطال معها".
وتابع المدافع الفرنسي: "دوري أبطال أوروبا يهم جميع البلدان المتضررة من فيروس كورونا، وسيكون من الصعب السفر من وإلى إيطاليا أو إسبانيا أو إنجلترا أو فرنسا، للعب في ظل الظروف الحالية".
وواصل: "عليك أن تكون واقعي، أعتقد أنه سيكون من المستحيل إنهاء دوري الأبطال في هذه الأوقات، خاصة إذا فضلنا إنهاء الدوريات المحلية".
كما تحدث المدافع البالغ من العمر 24 عام عن العودة الى التدريبات الجماعية قائلا:" الشروط صارمة للغاية، نحن في مجموعات صغيرة مكونة من أربعة أفراد، كما أننا لا نلتقي بالآخرين".
وواصل: "نحن نتدرب في أوقات مختلفة لتجنب التواصل، ويتم ترتيب غرف تغيير الملابس بشكل مختلف".
واتم هيرنانديز تصريحاته قائلا: "لكن بمجرد انتهاء التدريبات، نذهب ونستحم ونأكل في المنزل بسرعة".
كانت هذه تفاصيل خبر هيرنانديز: سيكون من المستحيل إنهاء دوري الأبطال في هذه الأوقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.