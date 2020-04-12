عبد الصولي:ارى إيغالو هدفا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

اشار اللاعب النيجيري السابق ​عبد الصولي​ ان مواطنه ​ادوين ايغالو​ اللاعب الحالي لنادي ​مانشستر يونايتد​ مطلوب في عدد من الاندية الاوروبية.



كلام صولي جاء في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن الانكليزية حيث قال:" أرى ادوين إيغالو هدفا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى عندما تنتهي إعارته في مانشستر يونايتد".

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وتابع: "لا أنصحه بالعودة إلى الصين الآن، على الرغم من أن ذلك اقتصاديا أفضل له، ولكني سأحثه على البقاء في أوروبا".

وأشار الصولي: "​مانشستر سيتي​ و​ريال مدريد​ و​برشلونة​ وكذلك ​تشيلسي​، من بين الأندية التي ستنتظر موقف إيغالو مع مانشستر يونايتد في نهاية الموسم".

واتم تصريحاته: "لايزال بإمكانه العودة للصين، لكنه أثبت أن لديه الكثير ليقدمه على أعلى مستوى في أوروبا، واللعب في أفضل الفرق داخل انكلترا وخارجها".