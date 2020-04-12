عبد الصولي:ارى إيغالو هدفا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020
اشار اللاعب النيجيري السابق عبد الصولي ان مواطنه ادوين ايغالو اللاعب الحالي لنادي مانشستر يونايتد مطلوب في عدد من الاندية الاوروبية.
كلام صولي جاء في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن الانكليزية حيث قال:" أرى ادوين إيغالو هدفا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى عندما تنتهي إعارته في مانشستر يونايتد".
وتابع: "لا أنصحه بالعودة إلى الصين الآن، على الرغم من أن ذلك اقتصاديا أفضل له، ولكني سأحثه على البقاء في أوروبا".
وأشار الصولي: "مانشستر سيتي وريال مدريد وبرشلونة وكذلك تشيلسي، من بين الأندية التي ستنتظر موقف إيغالو مع مانشستر يونايتد في نهاية الموسم".
واتم تصريحاته: "لايزال بإمكانه العودة للصين، لكنه أثبت أن لديه الكثير ليقدمه على أعلى مستوى في أوروبا، واللعب في أفضل الفرق داخل انكلترا وخارجها".
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