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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هودجسون: نحتاج إلى عودة البطولة من جديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020
اعتبر المدير الفني لنادي كريستال بالاس روي هودجسون انه يجب استئناف مباريات الدوري الانكليزي الممتاز بعد الانتهاء من فيروس كورونا.
كلام هودجسون جاء في تصريحات لشبكة فوتبول لندن الانكليزية حيث قال:" جميع الأندية متفقة على استكمال الدوري هذا الموسم".
واضاف:" لا نريد قرارات إدارية مصطنعة تقرر من يفوز بالدوري ومن يهبط ومن يصعد ومن يشارك في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي".
وتابع هودجسون: "نحتاج إلى عودة البطولة من جديد، ولكن علينا أن نستعد بدنيا بشكل جيد لهذا الأمر لذلك علينا الدخول في فترة إعداد من ثلاثة أسابيع لشهر كحد أدنى للتجهيز للمباراة الأولى".
واكمل: "نعرف جيدا الضغط الذي سنعاني منه عند عودة البطولة، حيث من الممكن أن نخوض مبارياتنا التسع المتبقية في فترة أقصر مما اعتدنا عليه في المواسم الماضية وبالتالي ستكون هناك فترة استراحة أقصر بين المواسم".
وأتم المدرب الانكليزي تصريحاته: "ولكن على الرغم من كل تلك التضحيات، لكنني متأكد من سعادة الجميع إذا استأنفت المسابقة مرة أخرى وانتهى الموسم بطريقة صحيحة".
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