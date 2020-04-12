ماركينوس: نيمار يستجيب دائما للاستفزازات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

كشف مدافع نادي ​باريس سان جيرمان​ ​ماركينيوس​ ان مواطنه ​نيمار​ قد خطط للرد على مهاجم ​بوروسيا دورتموند​ ​ايرلينغ هالاند​ عقب مباراة الاياب في دور ال16 من ​دوري ابطال اوروبا​ والتي انتهت بفوز النادي الباريسي بهدفين مقابل لاشيء.



وظهر لاعبو باريس سان جيرمان وهم يقلدون احتفالية هالاند كرد على ما نشره المهاجم الشاب عبر حسابه على سناب شات حيث قال: "باريس مدينتي وليست ميدنتكم".

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كلام المدافع البرازيلي جاء في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن الانكليزية حيث قال:" نيمار ليس مجرد لاعب كرة القدم، أنه لا يخاف ويستجيب دائما للاستفزازات".

وتابع:" بعد هدفه في مباراة الإياب، سألته، إذا كان هذا كل ما في جعبته، ولكنه حذرني".

وأتم ماركينيوس تصريحاته: "أخبرني أن علي الانتظار حتى نهاية المباراة، ولكنه طالبني بألا أتدخل وأوقف الأمر".