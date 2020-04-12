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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماركينوس: نيمار يستجيب دائما للاستفزازات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020
كشف مدافع نادي باريس سان جيرمان ماركينيوس ان مواطنه نيمار قد خطط للرد على مهاجم بوروسيا دورتموند ايرلينغ هالاند عقب مباراة الاياب في دور ال16 من دوري ابطال اوروبا والتي انتهت بفوز النادي الباريسي بهدفين مقابل لاشيء.
وظهر لاعبو باريس سان جيرمان وهم يقلدون احتفالية هالاند كرد على ما نشره المهاجم الشاب عبر حسابه على سناب شات حيث قال: "باريس مدينتي وليست ميدنتكم".
كلام المدافع البرازيلي جاء في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن الانكليزية حيث قال:" نيمار ليس مجرد لاعب كرة القدم، أنه لا يخاف ويستجيب دائما للاستفزازات".
وتابع:" بعد هدفه في مباراة الإياب، سألته، إذا كان هذا كل ما في جعبته، ولكنه حذرني".
وأتم ماركينيوس تصريحاته: "أخبرني أن علي الانتظار حتى نهاية المباراة، ولكنه طالبني بألا أتدخل وأوقف الأمر".
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