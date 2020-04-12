شكرا لقرائتكم كارلو تيفيز: رونالدو كان يقضي كل وقته في الجيم ومهوس بالعمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد الأرجنتينى كارلو تيفيز مهاجم مانشستر يونايتد السابق، بقدرة كريستيانو رونالدو الكبيرة على العمل، خلال الفترة التى تواجد فيها الثنائى سوياً داخل "أولد ترافورد".

قال النجم الأرجنتينى فى تصريحات لصحيفة "توتو سبورت"الإيطالية: "أتذكر ما حدث مع كريستيانو رونالدو، إنه يقضي كل وقته في صالة الألعاب الرياضية، لديه هاجس حقيقي بهذا، إنه مهووس بالعمل".

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تابع: "إذا تدربنا في الساعة التاسعة صباحًا، وقررت أن أصل للتدريبات في الثامنة، أجده هناك بالفعل".

أكمل: "وصلت في السابعة والنصف ووجدته هناك أيضًا، حتى قلت لنفسي هل من الممكن أن أصل في وقت أبكر من هذا الرجل؟".

إختتم مهاجم يوفنتوس السابق تصريحاته، قائلاً: "في أحد الأيام قررت أن أصل لمقر التدريبات في الساعة السادسة صباحًا ووجدته بالفعل هنا، كان نصف نائم لكنه كان موجودًا".