شكرا لقرائتكم الاتحاد الإماراتى يوافق على تخفيض عقود اللاعبين بسبب أزمات الأندية الاقتصادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق الاتحاد الإماراتى لكرة القدم، على تخفيض عقود اللاعبين بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الأندية في الفترة الأخيرة بعد تعليق النشاط الرياضى لأجل غير مسمى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن الاتحاد الإماراتى قرر الموافقة على تخفيض عقود اللاعبين 40% نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها الأندية بسبب توقف النشاط وإيرادات التسويق والاستثمار.

أضافت الصحيفة أنه من المقرر ألا يقل راتب اللاعب المحترف عن 15 ألف درهم، واللاعب الهاوى عن 10 آلاف درهم وفقا لتوجيهات الاتحادين الدولي والآسيوي وموافقتهما على مبدأ التخفيض للظروف الراهنة.

أشارت الصحيفة إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل خلال الأيام المقبلة للأندية للتعرف على آلية التخفيض والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في مثل هذا الموقف.

وكان اتحاد الكرة الإماراتي، أعلن اليوم الأحد، تمديد تعليق نشاط كرة القدم في الدولة اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر كإجراء احترازي على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته بشكل مستمر بعد انتشار فيروس كورونا.

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وكان الإتحاد الإماراتي قد أعلن تعليق النشاط الكروى في البلاد لمدة 4 أسابيع بداية من 15 مارس الماضي، لمنع تفشى فيروس كورونا.

وأصدر الاتحاد الإماراتى بيانا عبر موقعه الرسمي جاء كالتالى:

"تابع اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم مع الجهات المختصة بالدولة آخر المستجدات الصحية الخاصة بوباء كورونا والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للحد من انتشاره".

"وبعد تقييم الوضع مع تلك الجهات قرر اتحاد كرة القدم تمديد تعليق نشاط كرة القدم في الدولة اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر كإجراء احترازي على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته بشكل مستمر".

"ويشمل القرار جميع المسابقات التي يُنظمها اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية وأنشطة المنتخبات الوطنية ولجنتي كرة القدم للسيدات والصالات والأكاديميات الخاصة وغيرها".