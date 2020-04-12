شكرا لقرائتكم رابطة أندية الدوري الإنجليزي تدرس مقترحات لإستئناف منافسات البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس رابطة أندية الدوري الإنجليزي، العديد من المقترحات من أجل إستئناف منافسات البريميرليج، المتوقفة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، والذى تسبب فى وفاة أكثر من 100 ألف شخص فى جميع أنحاء العالم.

ذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن الدوري الإنجليزي، قد يتم استئنافه خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، بدون حضور جماهيرى، مع منح الجماهير حق مشاهدة المباريات بشكل مجانى تليفزيونيا.

أضافت الصحيفة أن، هذا الإقتراح أضيف له إمكانية إقامة 4 مباريات على ملعب "ويمبلى" فى يوم واحد، لتحقيق هذا الإقتراح.

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أشارت الصحيفة إلى أن، الأندية ترغب فى إنهاء الموسم الحالى بأى طريقة، من أجل تجنب دفع مبالغ طائلة لشركات التلفزيون المتعاقده على إذاعة البطولة.

يتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة، عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل توقف المنافسات، فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.