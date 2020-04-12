شكرا لقرائتكم الخطيب وإبراهيم يوسف يقودان التشكيل الذهبى لإفريقيا فى الثمانينيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد محمود الخطيب، أسطورة كرة القدم المصرية ورئيس النادى الأهلى الحالى، مع إبراهيم يوسف، أسطورة الدفاع ونجم الزمالك والمنتخب الوطنى الراحل، فى قائمة أفضل نجوم كرة القدم بالقارة السمراء خلال فترة الثمانينات.

ونشر حساب "AfricaFootballClassics" المتخصصة فى كرة القدم الأفريقية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، التشكيل المثالى لأفضل 11 لاعبا فى قارة أفريقيا داخل المستطيل الأخضر خلال عقد الثمانينيات بين عامى 1980 و1981، والذى شهد تواجد العديد من الأساطير وهم:



تشكيل

حراسة المرمى:

الكاميرونى توماس نكونو

خط الدفاع:

إبراهيم يوسف، النيجيرى ستيفن كيشى، الكاميرونى إيمانويل كوندى

خط الوسط:

الجزائرى لخضر بلومى، الكاميرونى تيوفيل أبيجا، المغربى محمد التيمومي، الإيفوارى يوسف فوفانا

خط الهجوم:

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محمود الخطيب، الجزائرى رابح ماجر، الكاميرونى روجيه ميلا

ويملك محمود الخطيب تاريخا حافلا فى مشواره بالمستطيل الأخضر، ويعد اللاعب المصرى الوحيد الذى يحصل على الكرة الذهبية عام 1983، وهى الجائزة التى تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأحسن لاعب فى أفريقيا.

وخاض الخطيب طوال حياته الكروية 266 مباراة بينها 199 فى الدورى، و18 فى كأس مصر و29 فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى، و20 مباراة فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

ووصل إجمالى أهداف الخطيب إلى 154 هدفا، كان منها 9 أهداف فى كأس مصر و36 فى بطولات أفريقيا، والباقى فى الدورى إلى جانب 27 هدفا مع منتخب مصر ما بين مباريات رسمية وودية.

ويعتبر إبراهيم يوسف نجم نادي الزمالك السابق، أحد أبرز المواهب فى كرة القدم المصرية، حيث لُقب بـ"غزال" الكرة المصرية، نظرا لتمتعه بالرشاقة واللياقة الكبيرة فى الملعب، حتى قاد الزمالك لبطولات عديدة محليا وإفريقيًا ، و كان يلعب فى مركز قلب الدفاع، ويعتبر من أفضل من أتى لهذا المركز فى تاريخ كرة القدم المصرية.

كما حصد جائزة أفضل لاعب مصرى أكثر من مرة، وأفضل ليبرو فى كأس إفريقيا 1984، وثانى أفضل لاعب فى إفريقيا، حسب تصنيف مجلة "فرانس فوتبول" لسنة 1984، وثالث أفضل لاعب فى إفريقيا، حسب تصنيف المجلة نفسها لسنة 1985.

وحصل إبراهيم يوسف مع المنتخب المصرى على الميدالية الذهبية سنة 1987، والميدالية البرونزية عامة 1983 فى دورة حوض النيل، ولعب فى كأس إفريقيا 1984 .