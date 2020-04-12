شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا: لاعب الكرة فى مصر "موظف" وأموالهم صدمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف عبد الظاهر السقا مدير الكرة بفريق المصرى البورسعيدى لاعب كرة القدم بالموظف مؤكدا أن عليه تقديم تاريخا يجبر الأندية على الصراع عليه ورفع قيمته المادية

وقال السقا خلال تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت إف إم"، مع سيف زاهر،: "لاعب كرة القدم مثله مثل أي موظف يقدم سيرة ذاتية للتقدم لوظيفة لذا يجب على اللاعب أيضًا أن يُقدم تاريخًا حتى يتم الصراع عليه ورفع قيمته المادية".

أكد مدير الكرة بالمصرى أن بورصة اللاعبين في تزايد خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن الكثير منهم لم يصنعوا تاريخًا ويتم المنافسة عليهم ورفع أسعارهم.

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وأضاف السقا : "في حالة أن اللاعب قدم ما عليه وأثبت جدارته وحقق بطولة وقتها يتم مكافأته ووضع بنود تحفيزية له للاستمرار في تقديم أداء مميز هناك لاعبون تم عمل صيت لهم، لكن ما زالوا لم يقدموا أي شيء وذلك بسبب منافسة الأندية عليهم".

تابع : "اللاعب نفسه يحدث له صدمة عندما يرتفع دخله مرة واحدة ولا يعرف ماذا يفعل بهذه الكمية الكبيرة من الأموال؟، أحيانًا يتسبب هذا في أزمة ولا يعرف كيف يتصرف؟".