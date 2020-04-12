شكرا لقرائتكم إيقاف أنشطة كرة القدم في الإمارات حتى إشعار آخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الأحد إيقاف كافة أنشطته الرياضية، ومن بينها الدوري المحلي، حتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكان الاتحاد قد أوقف النشاط في 15 مارس لأربعة أسابيع، وقرر يوم الأحد تمديده لأجل غير مسمى بعد تقييم الوضع مع الجهات المختصة.

وأكد الاتحاد أن قرار إيقاف النشاط الرياضي يشمل المنتخبات الوطنية، ودوري الخليج العربي الذي يتصدره شباب الأهلي بفارق ست نقاط عن العين بعد إقامة 19 مرحلة من أصل 26، ومسابقة الكأس الذي تأهل العين والظفرة إلى مباراتها النهائية، ودوري الدرجة الثانية.

في المقابل، ألغى الاتحاد الإماراتي للعبة جميع أنشطة الفئات العمرية للموسم الحالي إضافة إلى دوري السيدات.