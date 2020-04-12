عبد الحفيظ: لم نناقش احتياجات الموسم الجديد.. ونطمئن على المصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الأيام الجارية تشهد اجتماعات تنسيقية بين إدارة الكرة والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وأوضح عبد الحفيظ: "الجهاز الفني يدرس كافة الأمور الخاصة بمستقبل الفريق خلال الموسم الجاري وذلك على ضوء الاحتمالات المطروحة بشأن المسابقة".

وأضاف: "لم تتطرق الاجتماعات سواء مع فايلر أو إدارة الكرة لما يتعلق بالموسم الجديد باعتبار الموسم الحالي لم ينته بعد".

وتابع: "الجهاز الفني وضع كافة الاحتمالات أمامه للعمل عليها وفقا لما سيتحدد لبقية الموسم الجاري محليا وإفريقيا".

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وواصل عبد الحفيظ: "لا توجد نية حتى الآن للعودة إلى استئناف التدريبات الجماعية، الحفاظ على سلامة الجميع واللاعبين والالتزام بقرار مجلس الإدارة وتوجهات الدولة أهم من أي شيء مع ضرورة نشر الوعي الصحي واتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الذي يجتاح العالم في الوقت الحالي للحفاظ على سلامة الجميع داخل الأهلي".

وأكد سيد عبد الحفيظ إنه يطمئن بشكل مستمرعلى حالة اللاعبين المصابين في الفريق.

وأوضح عبد الحفيظ: "أحرص على متابعة الجهاز الطبي واللاعبين المصابين للتأكد من التنسيق بينهما بشأن البرامج الطبية التي يحددها الأطباء الألمان لكل منهم".

واختتم عبد الحفيظ: "كل المصابين يؤدون برنامجهم بشكل منتظم، وكذلك بقية اللاعبين يؤدون البرامج التدريبية الخاصة بهم بشكل منتظم وفقا لما حدده الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر".