السقا: لاعبون "بلا تاريخ" يطلبون ملايين.. وصراع الأهلي والزمالك السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

انتقد عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي بالنادي المصري البورسعيدي جنون الأسعار وارتفاع سقف الرواتب والفوارق بين اللاعبين.

وقال السقا في تصريحات لراديو "أون سبورت" "صراع الأهلي والزمالك على اللاعبين هو سبب ارتفاع الأسعار وتلك الفجوة المالية بين اللاعبين وبعضها".

وأكمل "وطالما استمر هذا الصراع بين القطبين، لن يتم تقييم لاعب وفقا لسعره الحقيقي".

وتابع "الأزمة أيضا في أن لاعبين لم يحققوا أي تاريخ في كرة القدم ويطلبون ملايين الجنيهات، لا أقول أنهم لاعبين غير مميزين، لكن سيرتهم الذاتية مازالت فارغة من الانجارات".

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وأضاف "عندما نتحدث عن اللاعبين أصحاب التاريخ والبطولات، هنا يمكن للاعب أن يطلب ما يشاء، يجب أن يكون هناك تدرج وتفكير في اللعب والبطولات أولا".

وشدد "اللاعب أصبح حاليا يفكر في الأموال أولاً، لم يعد هناك انتماء، بالطبع نحن جميعا نعمل من أجل أن نحصل على أموال لمعيشتنا، لكن أيضا يجب أن يكون هناك توازن".

واستمر "كان أول ما نفكر فيه هو تمثيل المنتخب واللعب، حاليا التفكير أصبح في قيمة العقد، أعلم أن الزمن تغير لكن يجب معالجة هذا الأمر، الجميع سيخسر مستقبلا".

واختتم "تلك الفوارق الرهيبة بين اللاعبين تحبط بعضهم، تخيل لاعب يحصل علر راتب مثل زميله وفي اليوم التالي يجد عرضاً بالملايين، الأمر صعب ويكون بمثابة صدمة، تلك العقود تسببت في تدهور مستوى العديد من النجوم".