لتجنب كارثة.. طولان يوجه نصيحة لاتحاد الكرة حال استكمال الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
وجه حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي نصيحة للاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل تجنب "كارثة" حال استكمال مسابقة الدوري.
وقرر اتحاد الكرة مد فترة توقف النشاط والدوري، لنهاية شهر إبريل وذلك تماشياً مع قرارات الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).
وقال طولان في تصريحات لراديو "أون سبورت" "بالطبع نتمنى أن تعود الحياة لطبيعتها من جديد وأن يتم العثور على علاج لفيروس كورونا".
وواصل "أتمنى عودة الدوري بكل تأكيد واستئناف البطولة".
وصرح "لكن نصح اتحاد الكرة بضرورة الاستعانة بخبراء في مجال التدريب وتخطيط الأحمال قبل أن يتم تحديد موعد استئناف الدوري".
وأضاف "يجب أن يتم دراسة كل الأمور المتعلقة بفترة الاعداد قبل استئناف النشاط والأيام الكافية لهذا، حتى لا يكون هناك كارثة في الكرة المصرية".
وشدد "اتحدث هنا عن تجهيزات اللاعبين العائدين من راحة سلبية طويلة، يجب أن نستعين بالأساليب العلمية قبل اتخاذ القرار للحفاط على الجميع".
واختتم "لم يناقشنا أحد في إنبي بشأن تخفيض الرواتب، لا أعلم آليات الأمر، لكن لم يٌعرض علينا أي أمر".
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