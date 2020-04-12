عن عمر يناهز 78 عاما.. تشيلسي يعلن وفاة حارسه السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي وفاة بيتر بونيتي حارس مرمى تشيلسي والمنتخب الإنجليزي الأسبق عن عمر يناهز 78 عاما.
وجاء في بيان تشيلسي اليوم الأحد: "يشعر نادي تشيلسي بالحزن الشديد للإعلان عن وفاة أحد لاعبينا العظماء ، بيتر بونيتي".
وأضاف البيان: "كان حارس مرمانا السابق يعاني من مرض استمر طويلا، يرسل تشيلسي تعازيه القلبية والعميقة لعائلة بيتر وأصدقائه".
لعب بونيتي أكثر من 700 مرة لتشيلسي على مدى فترتين بين عامي 1960 و 1979.
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