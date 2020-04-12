طولان: شريف مهاجم "غير تقليدي".. وصالح جمعة يتمناه أي مدرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أشاد حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي، بمستوى محمد شريف مهاجم الفريق، مشيراً الى أنه لم يتم عرض صالح جمعة لاعب وسط الأهلي عليه.

ويلعب محمد شريف الموسم الحالي في صفوف إنبي معارا من النادي الأهلي لنهاية الموسم، وأحرز مع فريقه ٩ أهداف في مسابقة الدوري.

وقال طولان في تصريحات لراديو "أون سبورت" "بالطبع أتمنى أن يستمر محمد شريف مع إنبي بعد انتهاء إعارته من الأهلي ويجدد لنا".

وواصل "محمد شريف لاعب مميز، وهو مهاجم غير تقليدي".

واستمر "عقد محمود جاد مستمر مع الفريق لمدة موسمين ونصف، لم نتحدث بشأن رحيله عن صفوف الفريق".

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وشدد "أزمة إنبي في السنوات الأخيرة أنه كان يفرط في نجومه وبالتالي النتائج لم تكن جيدة، إنبي ولد كبيراً".

وصرح "بالتأكيد يجب أن يكون هناك تعلم من أخطاء الماضي، الابقاء على نجوم الفريق هو السبيل الوحيد للنتائج الجيدة".

وأكد "لن يرحل أي لاعب من الفريق مهما كان المقابل المادي اذا كنت متمسك به على المستوى الفني".

وأضاف "لم يعرض أحد علي التعاقد مع صالح جمعة، هو لاعب مميز، يعاني من بعض المشاكل والأمور الشخصية لم تساعده على اللعب مع الأهلي".

واختتم "أي مدرب يتمنى صالح جمعة، لكن النادي الأهلي ولدي علاقات طيبة مع مسؤولية وأحترمهم، لم يعرض على أحد التعاقد مع اللاعب".

وسبق وأعلن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي خروج صالح جمعة من حساباته خلال الفترة المقبلة.