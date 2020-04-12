بالفيديو.. أهداف لا تُنسى لأحمد فتحي مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة:

يُسدل الستار على مسيرة أحمد فتحي مع الأهلي بعد نهاية عقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري، ليخوض بدءًا من الصيف المقبل تجربة جديدة مع بيراميدز الذي أعلن التعاقد معه، أمس السبت، في صفقة انتقال حر.

13 عاما بين أسوار الأهلي، فاز خلالها "الجوكر" بكل شيء وتُوج مع بطل مصر بـ18 لقبا على الصعيد المحلي والقاري، كما شارك مع المارد الأحمر في كأس العالم للأندية بثلاث نسخ أعوام 2008، 2012 و2013.

وخاض فتحي 132 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، وحقق لقب كأس الأمم الأفريقية 3 مرات، كما تُوج بلقب كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، كما مثَّل مصر في أولمبياد لندن 2012 وكأس العالم 2018.

لصاحب الـ35 عاما أهداف لا تُنسى بقميص الأهلي ساهمت في حصد ألقاب للنادي، وأبرزها الذي جاء في الوقت القاتل بعدما كان فريقه مهددا بخسارة اللقب، ويتصدر تلك القائمة هدفه الشهير أمام طلائع الجيش.

يبقى هدف أحمد فتحي في شباك طلائع الجيش في الدقيقة الـ93 أحد أهم اهداف الجيل الحالي للأهلي، كونه أعاد للفريق لقب كان حُسم إكلنيكيا للإسماعيلي في موسم 2008-2009، قبل التتويج به في مباراة فاصلة.

Advertisements

ولا تنسى جماهير الأهلي أيضا هدف فتحي الذي يعتبره الأغلى في مسيرته، حين هز شباك المصري البورسعيدي في نهائي كأس مصر (2016-17)، ليمنح فريقه فوزا قاتلا بنتيجة (2-1) في لقاء امتد لأشواط إضافية.

ويقول فتحي عن هدفه الأغلى: "سجلت الهدف مثل ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي يضع الكرة على طريقته الخاصة من فوق الحارس، وضغطت على لاعب المصري واستغليت تمريرة عمرو جمال لأضع الكرة في المرمى".

ورغم لعبه كظهير أيمن، إلا أن فتحي حفر اسمه في ذاكرة عشاق الأهلي بأهداف بارزة في مباريات هامة ومصيرية، مثل أهدافه في مرمى الترجي التونسي بنصف نهائي أبطال إفريقيا 2010 والزمالك الغريم التقليدي.

هدف فتحي في طلائع الجيش بالدوري

هدف فتحي في المصري بنهائي كأس مصر

هدف فتحي في الترجي بأبطال إفريقيا

أول أهداف فتحي في مواجهات القمة

هدف فتحي في الزمالك بأبطال إفريقيا