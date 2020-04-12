مانشستر سيتي يبحث التعاقد مع نجم مارسيليا

يبحث نادي مانشستر سيتي الإنجليزين التعاقد مع أبو بكر كامارا لاعب أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقالت صحيفة "دايلي إكسبريس" الإنجليزية إن

السيتي يرغب في تدعيم خط الدفاع بالتعاقد مع كامارا صاحب الـ 20 عاما، حيث يعد عمر اللاعب الصغير فرصة للاستفادة منه على المدى البعيد.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة قد تكلف السيتي 28 مليون يورو، خاصة أن اللاعب يقدم مستوى جيد مع فريقه وتواجد في منتخب فرنسا لجميع الفئات السنية.