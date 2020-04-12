صراع جديد يشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة

اشتعل صراع جديد بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، للحصول على أحد الصفقات خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل. وقالت صحيفة إسبانيول الإسبانية أن دايوت أوباميكانو لاعب لايبزيج الألماني، دخل إهتمامات لاعب لايبزيج الألماني، دخل إهتمامات برشلونة وريال مدريد للتعاقد معه بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق خلال الموسم الجاري، قبل توقف النشاط. وأوضحت أن زين الدين زيدان يرى في أوباميكانو بديل مناسب لسيرجيو راموس الذي تقدم في العمر، بالإضافة إلى رغبة اللاعب في التواجد في صفوف الفريق الملكي.

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