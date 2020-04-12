مدرب كريستال بالاس: نحتاج لعودة الدوري الإنجليزي

أكد روي هودسون المدير الفني لفريق كريستال بالاس، إنه يجب استكمال بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي. وكانت بطولة الدوري بجانب كل الأنشطة الرياضية في إنجلترا توقفت منذ مارس الماضي بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد. وقال هودسون في تصريحات نشرتها صحيفة "لإوتبول لندن" أن جميع الأندية على اتفاق بضرورة استكمال الموسم الحالي، فالجميع لا يريد قرارات إدارية خاصة بمن يحصل على لقب البريميرليج أو يصعد أو يهبط. بمن يحصل على لقب البريميرليج أو يصعد أو يهبط. وواصل "نحتاج لعودة البطولة ولكن علينا الإستعداد لها بشكل جيد، قسيكون هناك ضغط كبير في المباريات المتبقية لإنهائها في وقت قصير على عكس ما اعتدنا، ولكن في النهاية الجميع سيكون سعيد بعودة المسابقة".

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