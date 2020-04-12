توتنهام يصدم ريال مدريد بسبب هاري كين

تلقى ريال مدريد الإسباني، صدمة قوية من توتنهام هوتسبير بعد أن حدد النادي الإنجليزي سعر بيع مهاجمه هاري كين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقالت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية أن توتنهام حدد227 مليون يورو كسعر للتخلي عن هاري كين. أن توتنهام حدد227 مليون يورو كسعر للتخلي عن هاري كين. وأوضحت "توتنهام يعاني من أزمة اقتصادية نتيجة بناء ملعب الفريق الجديد، وهو ما يجعل رئيس النادي يرى في صفقة بيع كين بذلك السعر فرصة لحل الأزمة". ما يجعل رئيس النادي يرى في صفقة بيع كين بذلك السعر فرصة لحل الأزمة". وكان هاري كين أبدى استعداده للرحيل عن توتنهام وخوض تحدي جديد، بينما يظهر ريال مدريد كأبرز المهتمين بالتعاقد مع اللاعب لتدعيم خط هجوم الفريق.

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