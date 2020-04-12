أسطورة هولندا "يوهان كرويف" فى مباراة الأرجنتين - كأس العالم 1974 (صور:Getty)

لعب الأسطورة “يوهان كرويف” (مواليد 25 أبريل 1947)، والملقب “بـ الفتي الطائر” مع منتخب هولندا فى الفترة من 1966 الى 1977، وصاحب فكرة اللعب الشامل وكان العقل المخطط وراء انجازات منتخب الطواحين، وفى هذا الموضوع سوف نستعرض معكم فيديو جميع أهداف يوهان كرويف مع منتخب هولندا.

وصل عدد مشاركات كرويف مع منتهب هولندا الى 48 مباراة، سجل خلالها 33 هدفاً، ويعتبر من أفضل اللاعبين على مستوى العالم من حيث السرعة الهائلة والمهارة وسرعة البديهة بالمراوغة والتسديدات المقوسة من داخل وخارج منطقة الجزاء.

قاد كرويف منتخب هولندا للمباراة النهائية بكأس العالم 1974 في ألمانيا الغربية، وأمتع العالم بمهاراته، وشعر الكثيرين بخيبة أمل لأنه لم يتمكن من الفوز بالكأس عندما خسر المباراة النهائية أمام ألمانيا الغربية 1–2، وكانت هذه المباراة الوحيدة التي خسر فيها في هذه البطولة، وقد فاز في نفس البطولة على البرازيل (2–1)، ووقف الجمهور وصفقوا له وتمنوا أن يفوز بالكاس القادمة لكنه لم يلعب البطولة لأسباب سياسية.

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اعتزل كرويف اللعب قبل كأس العالم 1978 بسبب تلقيه تهديداً بالقتل في حالة سفره للأرجنتين، ثم عاد كرويف للعب من جديد عام 1979، وذلك في دوري أمريكا الشمالية قبل أن يعود إلى إسبانيا ثم عاد بعدها إلى ناديه الأصلي أياكس حيث فاز معه بلقبين للدوري قبل أن ينهي مسيرته الرائعة مع فينورد الهولندي عام 1984، توفي في 24 مارس 2016 في مدينه برشلونة بعد معاناة مع سرطان الرئة، وتوفي في 24 مارس 2016 في مدينه برشلونة بعد معاناة مع سرطان الرئة.

فيديو جميع أهداف يوهان كرويف مع منتخب هولندا

فيديو أفضل مهارات وأهداف يوهان كرويف مع منتخب هولندا