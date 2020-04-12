الامارات | وفاة أسطورة سباقات "الفورمولا1"

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أسطورة سباقات "الفورمولا1" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي البريطاني ستيرلينغ موس، أحد أبرز الأسماء في عالم سباقات "الفورمولا1" للسيارات في حقبة خمسينيات القرن الماضي، عن عمر 90 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

وعلقت سوزي موس زوجة السائق الأسطوري، وقالت في تصريحات لوكالة "برس أسوسييشن": "لقد خاض لفة واحدة أكثر من الممكن"، مضيفةً" "لقد أغمض عينه فقط".

ووفقاً للصحيفة البريطانية، عانى السير ستيرلينغ موس، من المرض منذ العام 2016، واضطر بعد عامين للابتعاد بشكل تام عن الحياة العامة.

ويعد السير موس من أبرز السائقين الذين لم يكتب لهم الفوز بلقب بطولة العالم لسباقات "الفورمولا1" للسيارات، بعد أن حل في المركز الثاني بالبطولة في أربعة مرات على التوالي، مواسم 1955 و1956 و1957 و1958، فاز خلالها في 16 سباق جائزة كبرى، أولها في جائزة بريطانيا عام 1955.

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ولم تقتصر مشاركات السير موس على سباقات "الفورمولا1"، فحسب، بل شارك أيضاً في أنواع مختلفة من الرياضات الميكانيكية، من بينها سباقات الرالي.

وشهدت مسيرة موس، مشاركته في 529 سباقاً مختلفاً، فاز خلالها بـ 212 منها، بما في ذلك سباق "ميلي ميليا" الشهير الذي يمتد على مسافة ألف ميل بين شوارع المدن الإيطالية، وذلك عام 1955 مع فريق "ديملر بينز"، كما فاز في العام التالي بسباق لومان الفرنسي الشهير الذي يقام عادة على مدار 24 ساعة متكاملة.

واعتزل موس سباقات السرعة في العام 1962، بعد تعرضه لحادث قوي على حلبة "غودوود" البريطانية، دخل على إثره في غيبوبة لمدة شهر كامل، وعانى جراءه من شلشل جزئي لفترة ستة أشهر.