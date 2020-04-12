الامارات | والدة نيمار تتزوج شاباً عمره 22 عاماً.. واللاعب ووالده يهنئانها

شكرا لقرائتكم خبر عن والدة نيمار تتزوج شاباً عمره 22 عاماً.. واللاعب ووالده يهنئانها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت نادين غونسالفيس، والدة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، زواجها من شاب يدعى راموس يبلغ من العمر 22 عاماً، وفقاً لما ذكرت على حسابها في "إنستغرام".



وكانت المفارقة هي قيام اللاعب الدولي البرازيلي، بتهنئة أمه بتعليقه على الصورة قائلاً: "كوني سعيدة يا أمي، أحبك".



أما الأكثر غرابة كان قيام والد نيمار وزوجها السابق بتهنئتها على زواجها الجديد، بتعليقه على الصورة، بوضعه صوراً تعبيرية، مبدياً سعادته بهذا الزواج. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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