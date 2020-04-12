شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يتصدر سباق التوقيع مع «لاوتارو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سباق التوقيع مع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، والذي أضحى هدفًا للعديد من كبار الفرق الأوروبية.

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد تقدم إنتر على برشلونة في سباق الحصول على اللاعب، إذ كان الفريق الكتلوني المفضل لشرائه خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يضع لاوتارو مارتينيز على رأس أولوياته في سوق الانتقالات إلا أن إدارة البلوجرانا غير مقتنعة بالطالب المادية الكبيرة للنادي الإيطالي من أجل التخلي عن اللاعب.

في المقابل، يبدو مانشستر سيتي مستعدًا لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والبالغ 97.5 مليون جنيه إسترليني، من أجل الحصول على خدماته.

يذكر أن خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر، قد أكد مؤخرًا على سعادة مواطنه في النادي مشيرًا إلى اعتباره «لاوتارو» مستقبل الفريق.

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