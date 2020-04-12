شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يتصدر سباق التوقيع مع «لاوتارو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سباق التوقيع مع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، والذي أضحى هدفًا للعديد من كبار الفرق الأوروبية.
وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد تقدم إنتر على برشلونة في سباق الحصول على اللاعب، إذ كان الفريق الكتلوني المفضل لشرائه خلال الأيام الماضية.
وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يضع لاوتارو مارتينيز على رأس أولوياته في سوق الانتقالات إلا أن إدارة البلوجرانا غير مقتنعة بالطالب المادية الكبيرة للنادي الإيطالي من أجل التخلي عن اللاعب.
في المقابل، يبدو مانشستر سيتي مستعدًا لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والبالغ 97.5 مليون جنيه إسترليني، من أجل الحصول على خدماته.
يذكر أن خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر، قد أكد مؤخرًا على سعادة مواطنه في النادي مشيرًا إلى اعتباره «لاوتارو» مستقبل الفريق.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
1,939
-
تعافي
426
-
وفيات
146
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يتصدر سباق التوقيع مع «لاوتارو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.