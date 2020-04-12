شكرا لقرائتكم خبر عن كومان بديل نيمار في برشلونة خلال الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى فريق برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة لخطف كومان لاعب بايرن ميونخ الألماني في الميركاتو الصيفي المقبل الذي لم يحدد موعده حتى الآن بسبب توقف عدد كبير من الدوريات الأوربية لتفشي فيروس كورونا.

ووفقا لصحية «ماركا» الإسبانية فإن نادي برشلونة يسعى بقوة لضم لاعب «البافاري» في الصيف المقبل تحسبا لفشل ضم البرازيلي نيمار دا، لاعب صاحب الـ 23 عاما شارك مع الفريق البافاري هذا الموسم في 24 مباراة بمختلف البطولات، سجل 5 أهداف وصنع مثلهم.