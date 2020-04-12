شكرا لقرائتكم خبر عن على أبوجريشة «فاكهة» الكرة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

هو واحد من أفراد الجيل الذهبى لنادى الإسماعيلى خلال فترة الستينيات والسبعينيات، الذين صالوا وجالوا بقميص الدراويش، سطر تاريخًا ذهبيًا لنفسه ولناديه على مدار سنوات طويلة من العطاء، كان مهاجمًا فذًا يعرف الطريق إلى المرمى من خلال أسهل وأسرع الطرق، تميز بقدرات تهديفية خارقة خاصةً على مستوى التسجيل بضربات الرأس التى اشتهر بإمطار شباك المنافسين بها، كان إحدى الركائز والعناصر الأساسية فى صفوف منتخب مصر على مدار عدة سنوات قاد خلالها خط هجوم الفراعنة ممثلًا ثنائيًا خطيرًا مع الراحل حسن الشاذلى نجم الترسانة. لقبته جماهير المستديرة بـ«فاكهة» الكرة المصرية، لما يتمتع به من مهارات فائقة الجودة وقدرات فنية تمتع العين وتنتزع الاّهات من قلوب العاشقين للعبة، هو النجم على أبو جريشةالذى وُلد فى التاسع والعشرين من نوفمبر من عام 1948، بمدينة الإسماعيلية، وانضم لصفوف الدراويش وهو السابعة عشرة من عمره، واستمر فى قيادة خط هجوم أصحاب الزى الأصفر على مدار 14 عامًا من العطاء، عازفًا أجمل الألحان الكروية على أنغام السمسمية التى تشتهر بها المدينة الساحلية الجميلة.

على أبو جريشة هو كبير العائلة الكروية الشهيرة فى الإسماعيلية، والتى أنجبت أيضًا العديد من الأسماء المميزة، مثل شقيقه صلاح أبو جريشة ونجله «محمد»، كذلك محسن أبو جريشة وابنه «محمد» أيضًا، وسيد وأحمد أبو جريشة شقيقيه، ووالده إسماعيل حارس الدراويش التاريخى، وجميعهم ساروا على نهج كبير العائلة فاكهة الكرة المصرية وأمتعوا عشاق المستديرة بفنون كروية سكنت القلوب. 73 هدفًا بصم عليها على أبو جريشة مع الإسماعيلى فى مسابقة الدورى الممتاز منها 15 هدفًا فى موسم 1966-1967، ساهم خلالها بقوة فى تتويج برازيل العرب بالدرع، كذلك حصوله على لقب هداف المسابقة فى ذلك الموسم كأصغر لاعب فى تاريخها يحقق لقب الهداف آنذاك.

ويشهد التاسع من يناير لعام 1970 على إنجاز تاريخى لعلى أبو جريشة ورفاقه مع الإسماعيلى، بقيادته للفريق للتتويج بلقب إفريقيا للاندية أبطال الدورى، على جساب الانجلبير بطل زائير، حيث سجل أبو جريشة هدف الدراويش الثانى الذى عزز الانتصار وضمن لفريقه اللقب، ليصبح أبناء الإسماعيلية هم أول فريق مصرى وعربى يعانق الأميرة السمراء، كما حقق على أبو جريشة لقب هداف تلك النسخة من المسابقة القارية. أما عن مسيرة على أبو جريشة مع منتخب مصر فحدث ولا حرج، حيث يعد واحدا من هدافى أحفاد الفراعنة خلال بطولات أمم إفريقيا، بسبعة مشاهد مضيئة خلال نسختى 1970 و1974، وساهم فى عدة انتصارات خالدة لمنتبخنا القومى، وإجمالًا استطاع هز شباك منافسى أحفاد الفراعنة بـ 14 هدفًا خلال المباريات الرسمية مسطرًا تاريخًا من ذهب على المستوى الدولى. وقرر أبو جريشة اتخاذ قرار اعتزال كرة القدم فى عام 1979، وتوديع الملاعب بعد مسيرة حافلة مليئة بالإنجازات والألقاب الشخصية ومع فريقه الإسماعيلى ومنتخب مصر.

ومن مفارقات مشوار على أبو جريشة مع كرة القدم، أنه بدأ رحلته مع المستديرة فى صفوف الناشئين بنادى القناة، عشقًا فى هذا النادى الذى ارتبط باسمه وكان يضم عددا كبيرا من أصدقائه وأبناء جيله وجيرانه، ولكن المسؤولين فى الإسماعيلى أصروا على انضمامه لكتيبة الدراويش وهو فى الثالثة عشرة من عمره. ليبقى على أبو جريشة رمزًا خالدًا فى تاريخ الكرة المصرية وأسطورة تتحدث عن نفسها لا يمحوها الزمن، بأهدافه الشهيرة ولمساته الساحرة وأخلاقه الرفيعة الدمثة التى ميزته داخل وخارج المستطيل الأخضر.