شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراحات مطروحة لعودة الدوريات المحلية فى أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

مازالت أزمة انتشار وباء كورونا المستجد تسيطر على عدد كبير من دول العالم، ومن ثم شلل الحياة فى أجزاء كبيرة على مستوى المعمورة وتوقف جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والرياضية.

وعلى الرغم من ارتفاع حالات ضحايا كورونا وإصابة الآلاف بالوباء فى دول أوروبا وعلى رأسها إيطاليا، إلا أن هذا الأمر لم يمنع من وجود اقتراحات عديدة على طاولة الاتحادات المحلية التى تدير كرة القدم فى كل دولة منهم لعودة النشاط الكروى واستئناف المسابقات وإيقاف نزيف الخسائر المالية الكبيرة التى أضرت كثيراً بالموسم الكروى فى جميع الدول بلا استثناء.

وفى إسبانيا، خاطبت نقابة الفنادق فى جزر الكنارى الاتحاد الإسبانى وقدمت اقتراحاً بإقامة الجولات المتبقية من الدورى فى جزرالكنارى، ويشير اقتراح جزر الكنارى إلى إقامة المباريات فى ملاعب تينيرفى، إيليودورورود ريجولوبيزوإستادجزرالكنارى، على أن تظل جميع الفرق فى الجزيرة الإسبانية وتستكمل البطولة على ملاعبها.

الاتحاد الاسبانى يجهز لبروتوكول سيطرحه على الأندية للعودة إلى التمارين فى ثلاثة تواريخ مختلفة، هى 28 مايو، 6 يونيو و28 يونيو على أن تلعب المباريات فى وقت لاحق خلف أبواب مغلقة.

أما فى إيطاليا، فعلى الرغم من الواقع الحزين والأليم الذى تعيشه الدولة، وخسارة أرواح وضحايا بالآلاف بسبب وباء كورونا، ورفض عدد كبير من الأندية استكمال منافسات الكالشيو، أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن هناك عددا من الأندية طلبت من اللاعبين الأجانب العودة إلى إيطاليا تحضيراً لاستئناف التدريبات الجماعية.

وتشير التقارير إلى أن يوفنتوس وإنتر ميلان قاما بالفعل باستدعاء اللاعبين على أن يعودوا قبل 13 إبريل الجارى، وتكون التدريبات فى 27 من الشهر ذاته، مما يعطى وقتا للاعبين من أجل الخضوع للحجر الصحى الإلزامى لمدة 14 يوماً متتالياً.

وفى ألمانيا، بدأت الأندية تدريجيا العودة إلى التدريبات على رأسهم بايرن ميونيخ فى ظل تخطيط من الاتحاد الألمانى لكرة القدم على عودة استئناف البوندزليجا مطلع مايو المقبل

ويسعى الاتحاد الألمانى للعب كل مباريات عام 2020 دون جمهور، أو بحضور عدد قليل لا يزيد على 300 فرد لكل مباراة، على أن يتم الحضور بشكل معزول دون اختلاط بين بعضهم البعض، والجلوس فى أماكن متفرقة من الملعب.

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وفى فرنسا تسعى عدد من الأندية الفرنسية فى الوقت الحالى لمطالبة السلطات بالسماح لها بعودة لاعبيها إلى التدريبات، من أجل الاستعداد الأمثل للعودة لاستئناف المسابقات فى أسرع وقت ممكن وقبل بداية مايو المقبل.

وكانت بعض الأندية الفرنسية قد اقترحت الأمر بهذه الطريقة خلال اجتماع مع رابطة المحترفين لكرة القدم، يوم 27 مارس الماضى.

وجرى تقديم اقتراح من جانب عدد من الأندية الفرنسية برفع قيود الحجر الصحى المفروضة خلال الوقت على اللاعبين لاستئناف التدريبات خلال الأيام المقبلة.