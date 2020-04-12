شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول يحارب «كورونا» من المنزل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
غادر السير كيني دالجليش أسطورة ليفربول الإنجليزي الأسبق، المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكان دالجليش (69 عام) قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل عدة أيام، ودخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج.
ووفقا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن أسطورة الريدز سيتلقى العلاج في المنزل، على أن يخضع للعزلة الذاتية هناك.
وقال دالجليش: «قد يعتقد البعض أن اسمي جعلني أتلقى رعاية جيدة، ولكن أي مريض في NHS يحصل على أفضل رعاية».
وأضاف أسطورة ليفربول: «نحن محظوظون بوجودهم، أتمنى لهم الخير لأنهم جميعا يعملون بلا كلل لمساعدة البلاد على التخلص من الوباء».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
1,939
-
تعافي
426
-
وفيات
146
كانت هذه تفاصيل خبر أسطورة ليفربول يحارب «كورونا» من المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.