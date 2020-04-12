شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول يحارب «كورونا» من المنزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

غادر السير كيني دالجليش أسطورة ليفربول الإنجليزي الأسبق، المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان دالجليش (69 عام) قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل عدة أيام، ودخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج.

ووفقا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن أسطورة الريدز سيتلقى العلاج في المنزل، على أن يخضع للعزلة الذاتية هناك.

وقال دالجليش: «قد يعتقد البعض أن اسمي جعلني أتلقى رعاية جيدة، ولكن أي مريض في NHS يحصل على أفضل رعاية».

وأضاف أسطورة ليفربول: «نحن محظوظون بوجودهم، أتمنى لهم الخير لأنهم جميعا يعملون بلا كلل لمساعدة البلاد على التخلص من الوباء».

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